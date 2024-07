Tahiri për Kurtin: Ai duhet të shkojë në opozitë, qeverinë duhet ta udhëheq opozita

Shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri, ka thënë se opozita angazhohet që ta vendosë kryeministrin, Albin Kurti në opozitë.

“Ne angazhohemi me e vendos zotëri Kurtin në opozitë dhe ai duhet me shku në opozitë.”

Tahiri tha se qeveria duhet të udhëhiqet nga opozita si dhe t’i sanojë “dëmet që i ka shkaktuar kjo qeveri”.

“Qeverinë duhet me udhëheqë opozita me një opsion shumë të qartë qeverisës për 4-vjeçar se si me i sanu damet që i ka shkaktuar kjo qeveri,” ka thënë Tahiri në TVDukagjini.