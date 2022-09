Tahiri për grevën në arsim: Kërkuam interpelancë me ministrin e Financave

Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Besnik Tahiri, ka thënë se kanë kërkuar si grup parlamentar interpelancë me ministrin e Financave, Hekuran Muratin.

Kjo për shkak të grevës në arsim, e cila vazhdon që nga 25 gushti.

“Duke qenë se jemi dakorduar qe tema e grevës është me rëndësi edhe për AAK, gjendja është e jashtëzakonshme dhe s’mund të sillemi zakonshëm as si kuvend, as si vend, as si shoqëri e as si qeveri. E mbështesim dhe adresojmë këtë temë”.

Ai po ashtu i ka treguar prioritet e AAK-së gjatë këtij legjislacioi.