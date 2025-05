Tahiri për formimin e qeverisë: Topi te partia e parë – nëse s’arrijnë, do të provojmë ne si PDK

E sipas tij, nëse kjo nuk arrihet nga partia e parë, atëherë do të provojnë ata si PDK.

“Topi është te partia e parë, ta krijojë shumicën paralamentare, nuk e di a do të arrijë, me gjasë nuk do të arrijë me e kriju këtë shumicë parlamentare, do të provojmë ne pastaj si Parti Demokratike e Kosovës, me mandatarin tonë z.Hamza që ta formojnë qeverinë, nëse do të arrijmë, nëse s’do të arrijmë atëherë normalisht që vendi duhet të shkojë në zgjedhje, sepse nuk mundet me mbet i bllokuar”, u shpreh tutje ai në Klan Kosova.