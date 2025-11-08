Tahiri: Peci tentoi të joshë partitë me poste qeveritare për të arritur koalicione
Kandidati i PDK-së për kryetar të Mitrovicës, Arian Tahiri në RTV21 ka theksuar se përkrahja për fushatën e tij është e bazuar në vullnet të qytetarëve dhe partnerëve politikë, dhe se nuk ka asnjë forcë, joshje apo presion i jashtëm që mund të ndikojë në mbështetjen e tyre.
Tahiri ka njoftuar për koalicionet e formuara me LDK-në, AKR-në dhe AAK-në, duke shtuar se kundërkandidati ka tentuar të ndikojë përmes mënyrave të ndryshme, por pa sukses.
“Kam koalicion me LDK-në, AKR-në dhe AAK-në; është vullnet i qytetarëve. Kundërkandidati ka tentuar të më joshë me forma të ndryshme, përfshirë poste qeveritare dhe biseda me kryetarin e LDK-së, por nuk kanë pranuar. Nuk ka forcë, joshje apo presion i jashtëm që mund të ndryshojë vullnetin për mbështetjen tonë,” tha Tahiri.