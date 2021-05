Tahiri në T7 tha se është e pabesueshme se si nuk është lejuar deri tash vizita e të paraburgosurve në Hagë, ani pse Thaçi dhe të tjerët janë vaksinuar.

“Tashmë me sa e di ata janë vaksinuar edhe zotëri Thaçit edhe të tjerët. Do të duhej që familjarët e tyre me prioritet të vaksionoheshin në Kosovë që t’i vizitonin pastaj ata. Vizitat e tilla është e pabesueshme qysh nuk janë lejuar tash e sa muaj”, tha Tahiri.