Tahiri pas mbledhjes së Kryesisë: Integrimin e Kosovës në BE nuk mund ta ndal askush, as Lajçaku Shefi i Grupit Parlamentar i AAK-së, Besnik Tahiri ka thënë se askush nuk mund ta kushtëzojë Kosovën për integrim në Bashkimin e Evropian dhe në NATO me themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Deputeti Tahiti theksoi se Kosova duhet që të bashkërendoj politikën e saj strategjike me aleatët ndërkombëtar, në veçanti me Shtetet…