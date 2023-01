Tahiri: Nuk do të lejojmë që regjimi serb përmes ndikimit rus të sulmojë vendin tonë

Deputeti Besnik Tahiri ka thënë se Kosova pret që të bëhet anëtari i 47 i Këshillit të Evropës duke shtuar që shteti ka treguar përkushtim ndaj dialogut.

Në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Tahiri ka thënë se Kosova është e përkushtuar ndaj vlerave dhe parimeve të KiE-së.

“Dëshiroj ta filloj fjalën time duke thënë se Republika e Kosovës qëndron fuqishëm dhe është plotësisht e përkushtuar ndaj vlerave dhe parimeve të Këshillit të Evropës. Ne kemi përfshirë, megjithëse nuk jemi anëtar, të gjithë kapitullin e të drejtave të njeriut të Këshillit të Evropës, brenda Kushtetutës dhe legjislacionit tonë, dhe presim të jemi anëtari i 47-të, që qytetarët tanë kanë të drejtë t’i drejtohen Gjykatës për të Drejtat e Njeriut, në Strasburg. Si shtet, në 10 vitet e fundit kemi qenë shumë të përkushtuar ndaj dialogut, kemi qenë të sinqertë, megjithëse kemi pasur një luftë vërtet të rëndë dhe të tmerrshme”, ka thënë ai.

Ai gjithashtu ka thënë se regjimi i Serbisë nuk do të lejohet që përmes influencës ruse dhe grupit Wanger, që të sulmojë Kosovën.

“Aksionet ishin të planifikuara mirë nga regjimi serb. Barrikadat, sulmi kundër policisë së Kosovës, sulmi kundër misioneve paqeruajtëse të NATO-s, e më pas u sulmua edhe EULEX. Ajo që kemi dashur është që të rivendoset sundimi i ligjit në atë pjesë të Kosovës. Te dashur kolegë, po ju bëj një pyetje shumë të thjeshtë, të gjithëve. Pse na duhen tensionet? Pse na duhen tensionet vetëm 40 kilometra larg kryeqytetit të Kosovës. Ne e dimë shumë mirë, sepse kemi pasur një luftë të tmerrshme. Falë Kosovës, Ushtrisë Çlirimtare dhe përpjekjeve të NATO-s, ne jemi të lirë dhe do t’i jemi përjetësisht mirënjohës Bashkimit Evropian dhe të gjithë atyre që na dhanë mbështetjen e tyre. Ne e dimë se çfarë do të jetë pakicë, nuk kemi frikë nga serbët e Kosovës, por nuk do të lejojmë kurrë që regjimi serb përmes ndikimit rus, përmes trupave të Wagnerit, të sulmojë vendin tonë. Ne i përkasim Evropës, ne jemi evropianë dhe do të qëndrojmë përgjithmonë me ju”, ka shtuar ai.