Tahiri: Nuk do heqim dorë nga themelimi i Komisionit Hetimor për kontratat një burimore

Shefi i grupit parlamentar i PDK-së, Abelard Tahiri, ka thënë se kjo parti nuk do të heqë dorë nga themelimi i Komisionit Hetimor Parlamentar për kontratat njëburimore.

Ky komision nuk u votua në seancën e djeshme për shkak të mungesës së kuorumit.

“Pushteti vazhdon të refuzojë themelimin e këtij komisioni i cili është shumë i rëndësishëm sepse po flasim për rreth 220 milionë eurove që janë shpenzuar për dy vjet”, tha Tahiri, transmetoi Klankosova.

“Ne ua kemi bërë me dije që nuk do të heqim dorë nga ky proces edhe në seancat e tjera do ta propozojmë sërish themelimin e këtij komisioni”, tha më tej ai.