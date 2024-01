Tahiri: Nëse Kurti e miraton draft statutin e Asociacionit, do ta ketë problem qëndrimin në Kosovë

Shefi i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri ka hedhur kritika të ashpëra ndaj kryeministrit të vendit, Albin Kurti.

Tahiri ka thënë se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka përgjegjësi për marrëveshjen e Brukselit dhe atë të Ohrit.

Sipas tij, nëse Kurti e miraton atë draft, do ta ketë problem të qëndrojë në Kosovë.

“Nëse e miraton, do ta ketë problem të qëndrojë në Kosovë. Atëherë do të lindë problemi i madh, do ta përjetojmë organizimin territorial të tyre, do të hyjmë në problem të madh edhe ndëretnik”, tha ai në RTV Dukagjini.

Ai ka paralajmëruar fitore në zgjedhjet e ardhshme, duke shprehur bindjen se PDK-ja do ta emërojë Memli Krasniqin për të udhëhequr Qeverinë e Kosovës.

Tahiri ka deklaruar se kryeministri aktual dhe partia qeverisëse, Lëvizja Vetëvendosje, nuk do të arrijnë ta fitojnë përsëri besimin e popullit./Lajmi.net/