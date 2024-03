Tahiri: Nëse Kurti bëhet kryeministër edhe një herë, unë e lë mandatin e deputetit Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri, tha në Pressing në T7 se do ta lë mandatin e deputetit nëse Albin Kurti do të zgjedhet edhe njëherë kryeministër i Kosovës. “Unë po të siguroj që z.Kurti nuk do të jetë kryeministër dhe Lëvizja Vetëvendosje nuk do të jetë pjesë e asnjë qeverie. Nëse përnjëmend…