Tahiri: Ne e kemi kandidatin – Ramush Haradinaj i përmbush të gjitha atributet për president

Shefi i Grupit Parlamentar të Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka deklaruar se lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj, i plotëson të gjitha kriteret për të qenë president i vendit. Në emisionin “Këndi i debatit” në Tëvë1, Tahiri tha se për AAK-në nuk është sekret që Haradinaj përfaqëson profilin e duhur për këtë post.…

Lajme

24/02/2026 23:53

Shefi i Grupit Parlamentar të Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka deklaruar se lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj, i plotëson të gjitha kriteret për të qenë president i vendit.

Në emisionin “Këndi i debatit” në Tëvë1, Tahiri tha se për AAK-në nuk është sekret që Haradinaj përfaqëson profilin e duhur për këtë post.

“Nuk është as sekret e as konfidenciale që AAK-ja e ka një profil, i cili sipas nesh i përmbush tri atributet e një presidenti. Kemi Ramush Haradinajn, i cili i përmbush këto tri atribute për vendin”, deklaroi Tahiri.

Sipas tij, atributi i parë është dëshmia për shtetin, si në luftë ashtu edhe pas saj.

“Ai është i dëshmuar për vendin, jo vetëm në kohën e luftës, por edhe pas luftës. Nga transformimi i TMK-së, ndërtimi i institucioneve demokratike lokale, konsensusi ndërpartiak për qeverinë e parë në koalicion me presidentin Rugova, e deri te përballja me procese të rënda gjyqësore për Kosovën”, u shpreh Tahiri.

Ai theksoi se Haradinaj ka pasur bashkëpunime dhe përballje politike me parti të ndryshme, duke përmendur raportet me PDK-në, dialogun me LDK-në, si dhe kauza të përbashkëta me kryeministrin Albin Kurti, përfshirë themelimin e Ushtrisë së Kosovës, kundërshtimin e ndarjes së vendit dhe vendosjen e taksës.

“Në fund, ai është një profil me përvojë. Presidenti duhet të ketë përvojë dhe pjekuri politike. Unë, me 25 vite përvojë pune, nuk do t’ia lejoja vetes të mendoja se mund të jem kandidat për president”, shtoi Tahiri.

Sipas tij, posti i presidentit kërkon figurë unifikuese, me përvojë shtetformuese dhe kredibilitet të dëshmuar ndër vite.

Artikuj të ngjashëm

February 24, 2026

Rizvanolli në Washington: Partneritet transatlantik për siguri energjetike dhe pavarësi nga...

February 24, 2026

Hill: Shkova në Hagë për të dëshmuar – Thaçi nuk është...

February 24, 2026

​Konjufca në krye të dialogut me Serbinë, pritje për qasje të...

February 24, 2026

Stuhia e dëborës godet SHBA-në, mijëra persona pa energji, anulohen mbi...

February 24, 2026

Katër vjet luftë – ukrainasit mbeten të palëkundur

February 24, 2026

Italia po heton zhdukjen e pjesëve të një avioni ushtarak me...

Lajme të fundit

Rizvanolli në Washington: Partneritet transatlantik për siguri energjetike...

Hill: Shkova në Hagë për të dëshmuar –...

​Konjufca në krye të dialogut me Serbinë, pritje...

E dhimbshme: Një i ri nga Kosova humb jetën në vendin e punës në Slloveni