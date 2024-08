Tahiri me thirrje ndaj qeverisë: Kthehuni në realitet, mos mashtroni, punoni najsend Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e njëkohësisht shef i Grupit Parlamentar të kësaj partie sot i ka drejtuar pesë pyetje qeverisë në pushtet. Ai ka thënë se secili në vend është duke u marrë sipas tij me tema të nivelit të lartë, pa pasur kurrfarë dije e as njohurie për to. Sipas…