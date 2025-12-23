Tahiri: Me qeverisjen e Hamzës do të ketë rritje të pagave pensione mbi 25o euro dhe do të largohet TVSH tek energjia dhe produktet esenciale

Kandidati i PDK-së për deputet, Abelard Tahiri, ka shpalosur detaje për programin e partisë së tij. Tahiri tha se PDK do t’i rrisë pagat për 50% në muajt e parë të qeverisjes si dhe nuk do të ketë pension nën 250 euro. “Që në muajt e parë të qeverisjes së z.Hamza, ngritja e pagave duhet…

Lajme

23/12/2025 20:44

Kandidati i PDK-së për deputet, Abelard Tahiri, ka shpalosur detaje për programin e partisë së tij.

Tahiri tha se PDK do t’i rrisë pagat për 50% në muajt e parë të qeverisjes si dhe nuk do të ketë pension nën 250 euro.

“Që në muajt e parë të qeverisjes së z.Hamza, ngritja e pagave duhet bëhet përmes ligjit të pagave që do procesohet brenda gjashtë muajve të parë, do të rriten pagat 50%…Do të rriten pensionet dhe s’do të ketë pension nën 250 euro. Largimi i TVSH-së te energjia elektrike dhe produktet bazë”, shpjegoi Tahiri synimet e PDK-së në qeverisje.

Lajme të fundit

Prizreni me probleme serioze me energji elektrike, digjet trafo në një lagje

Çitaku: PDK nuk i ik debateve, shpresoj që...

Akterë të VV-së i quajtën në vazhdimësi “hibridë”...

“Do t’iu bëjmë tokë të zezë” – Konjufca...