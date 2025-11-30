Tahiri: Më 28 dhjetor vendoset drejtimi i Kosovës, është në dorën e qytetarëve ta rikthejnë normalitetin
Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se katër javët e ardhshme do të jenë përcaktuese për të ardhmen e vendit, ndërsa ka bërë thirrje për mobilizim qytetar në zgjedhjet e 28 dhjetorit.
“Se çfarë drejtimi do të marrë Kosova, do të varet nga sot katër javë, kur mu në këtë ditë e në këtë orë do të përfundojë votimi i zgjedhjeve të 28 dhjetorit”, ka deklaruar Tahiri.
Ai ka theksuar se qytetarët kanë në dorë ta rikthejnë normalitetin politik dhe ekonomik, ta nxjerrin Kosovën nga bllokada dhe izolimi, dhe ta vendosin vendin në rrugën e integrimit euro-atlantik.
Sipas tij, detyra e të gjithëve është që Kosova të bëhet një vend i sigurt, me mirëqenie dhe dinjitet për qytetarët e saj.
“Kjo mund të bëhet vetëm duke i zgjedhur njerëzit që janë dëshmuar të gatshëm të japin gjithçka për vendin e tyre”, ka shtuar nënkryetari i AAK-së.