Tahiri: Legjislacioni mundëson luftë më të ashpër kundër korrupsionit

Ministri Tahiri ka vlerësuar punën e bërë në raport, duke theksuar se gjetjet do të ndihmojnë institucionet në rritjen e efikasitetit të sistemit të sundimit të ligjit.

Ministri Tahiri ka theksuar se nga nisja e mandatit të tij, është përqendruar në rritjen e kapaciteteve të gjyqësorit, duke rritur në 430 numrin e gjyqtarëve, rritjes së numrit të prokurorëve dhe 250 të punësuar si staf mbështetës, rritjen e buxhetit për Këshillin Gjyqësor dhe atë Prokurorial si dhe rritjes së pagave.

Duke folur për problemet në strukturimin dhe shkallshmërisë së Gjykatave, ministri Tahiri ka theksuar se ky problem dhe shumë të tjera do të gjejnë zgjidhje përmes Rishikimit Funksional të Sektorit të sundimit të ligjit.

“Pres që Strategjia nga Rishikimi Funksional të jetë gati më së largu në tetor të këtij viti. Dhe pastaj të fillojmë zbatimin e saj në katër apo pesë vitet e ardhshme, aq kohë sa të na duhet për të zbatuar. Kemi pas ngecje, duke qenë vendi i vetëm në rajon pa strategji të sektorit të sundimit të ligjit, dhe pas shumë vitesh po e adresojmë edhe këtë çështje” ka thënë ministri Tahiri.

Reformat legjislative, kanë qenë njëri nga fokuset tjera, ka theksuar ministri Tahiri.

Pas Kodit Penal, ministri theksoi ndryshimet e bëra në draft Kodin e ri të Procedurës Penale, si dhe ndryshimet e bëra në ligjin e ri për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë së fituar me vepër penale.

“Ligji i ri jam i bindur se do të jap rezultatet e veta. Duhet të tregojmë më shumë sukses sesa viteve tjera në konfiskimin e pasurisë. Jemi në proces të themelimit të Fondit të Konfiskimit, që aty të mblidhen mjetet që do të njërën nga konfiskimi i aseteve, dhe aty do të matim sesa po arrijmë të shënojmë progres në këtë drejtim” ka thënë ministri Tahiri.

Ministri Tahiri ka potencuar se luftimin e korrupsionit e kanë ndihmuar edhe dy ligjet e reja, ai për parandalimin e konfliktit të interesit dhe ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve.

“Na takon të gjithëve që ta adresojmë fenomenin, papërgjegjësinë, problemet me të cilat ballafaqohemi dhe ne nuk do të rrimë duarkryq në rast se baza ligjore është pengesë për avancimin ose për progresin që duhet ta krijojmë në fushën e drejtësisë” ka përfunduar ministri Tahiri. /Lajmi.net/