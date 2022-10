Tahiri-Kurtit: Je tu kriju probleme të njëpasnjëshme, ndalja e pagave veprim skandaloz

​Besnik Tahiri, shef i Grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka kritikuar qeverinë e Kosovës, duke thënë se kryeministri Albin Kurti, po krijon kriza të një pas njëshme.

Tahiri, në fjalën e tij në seancën ka shtuar se, edhe Ministri Murati se bashku me qeverinë ka dështuar që paranë publike dhe buxhetin e shtetit ta trajtojnë si mundësi e potencial, shkruan lajmi.net.

“Është absurde të aludohet se po ruhet buxheti i Kosovës, duke shkelur dinjitetin e një kategorie, një kategorie që ia kemi besu të ardhmen e fëmijëve tonë. Jo, i nderuar kryeministër, je tu kriju kriza dhe probleme të një pas njëshme. Vetëm jo stabiliteti është ai që i pengon Kosovës. Ministër Murati, ju dhe qeveria keni dështuar që paranë e publike, buxhetin e shtetit ta trajtoni si mundësi dhe potencial. Ne po ju akuzojmë juve për padituri dhe për qasje të padinjitetshme për problemet që i kemi në vend. Ku ka logjikë që një qeveri me dalë e me u lavdu për qeverisje, vetëm 11% të buxhetit të vetë i ka harxhu, katër ministri zero investime. Ju dhe qeveria e juaj nuk keni shkathtësitë elementare të komunikimit dhe dialogmit me partnerë. Ju duheni me marrë pergjegjësi, si të ju vjen një problem, si t’i vjen secilit ministër një problem drejt me kolicë ia çon të Albin Kurti, i thotë zgjidhe”, ka thënë ai.

Po ashtu, deputeti i AAK-së, është deklaruar edhe për mosekzekutimin e pagave për mësuesit, duke thënë se ky veprim i qeverisë ishte skandaloz.

“Ndalja e pagave të mësimdhënësve ishte një veprim skandaloz, i padijshëm, si nga aspekti ligjor po ashtu edhe nga aspekti financiar”, ka thënë ndër tjerash Tahiri. /Lajmi.net/