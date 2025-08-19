Tahiri: Kurti veç me dështu di, edhe nesër seanca dështon

Ish-zëvendëskryeministrja Kosovës, Edita Tahiri, nuk pret ndonjë zhvillim pozitiv nga seanca e nesërme. Ajo ka vlerësuar se edhe përpjekja e nesërme për konstituim të Kuvendit do të jetë e dështuar. Në profilin e saj në “Facebook”, Tahiri ka shkruar se Kurti di vetëm të dështoi. “Kurti vec me deshtu dine- mos u cuditni, edhe neser…

Lajme

19/08/2025 21:31

Ish-zëvendëskryeministrja Kosovës, Edita Tahiri, nuk pret ndonjë zhvillim pozitiv nga seanca e nesërme.

Ajo ka vlerësuar se edhe përpjekja e nesërme për konstituim të Kuvendit do të jetë e dështuar.

Në profilin e saj në “Facebook”, Tahiri ka shkruar se Kurti di vetëm të dështoi.

“Kurti vec me deshtu dine- mos u cuditni, edhe neser e deshton seancen..”, ka shkruar Tahiri.

Artikuj të ngjashëm

August 19, 2025

Mustafa: LDK-ja nuk ka ndryshuar qëndrim, nuk e votojnë asnjë kandidat...

Lajme të fundit

Mustafa: LDK-ja nuk ka ndryshuar qëndrim, nuk e...

Gjendet pa shenja jete një person në një restorant në Malishevë

Aktgjykimi i Kushtetueses, analistët: Kërkohet kompromis politik

Dua Lipa shkëlqen në kopertinën e “Harper’s Bazaar”...