Tahiri: Kurti veç me dështu di, edhe nesër seanca dështon
Ish-zëvendëskryeministrja Kosovës, Edita Tahiri, nuk pret ndonjë zhvillim pozitiv nga seanca e nesërme. Ajo ka vlerësuar se edhe përpjekja e nesërme për konstituim të Kuvendit do të jetë e dështuar. Në profilin e saj në “Facebook”, Tahiri ka shkruar se Kurti di vetëm të dështoi. “Kurti vec me deshtu dine- mos u cuditni, edhe neser…
Lajme
Ish-zëvendëskryeministrja Kosovës, Edita Tahiri, nuk pret ndonjë zhvillim pozitiv nga seanca e nesërme.
Ajo ka vlerësuar se edhe përpjekja e nesërme për konstituim të Kuvendit do të jetë e dështuar.
Në profilin e saj në “Facebook”, Tahiri ka shkruar se Kurti di vetëm të dështoi.
“Kurti vec me deshtu dine- mos u cuditni, edhe neser e deshton seancen..”, ka shkruar Tahiri.