Tahiri: Kurti ndarësi i hiseve të kontributit për liri e pavarësi – po hisen e vetë zero ? Ish kryenegociatorja për dialogun Kosovë- Serbi, Edita Tahiri, i ka reaguar Kurtit për deklaratën e tij sot në Kuvend ku tha që familja Jashari ka hisen më të madhe në Pavarësi. Tahiri ka thënë hisja e Kurtit për liri e pavarësi është zero. “Kurti ndaresi i hiseve te kontributit per liri e pavaresi – po…