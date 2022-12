Tahiri: Kurti e ka pranuar Asociacionin Ish-kryenegociatorja e Kosovës në bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri thotë se barrikadat në veri të vendit nuk do të largoheshin po të mos kishte një marrëveshje politike në mes dy shteteve. Sipas saj, kryeministri Kurti e ka pranuar Asociacionin Për shumë vite udhëhoqi bisedimet me Serbinë, raporton T7. Madje disa nga marrëveshjet mes Kosoves dhe…