Tahiri kritikon qeverinë për zjarret në Shqipëri: Asnjë lëvizje, kur iu duhen votat flamurin e vendosin në çdo cep

Besnik Tahiri nga AAK ka reaguar me problemin e zjarreve që kanë kapluar disa vende në Shqipëri, duke kritikuar qeverinë në detyrë në Kosovë. Tahiri ka thënë se kjo e fundit po hesht, dhe se e njëjta nuk e ka thënë ‘‘një fjalë e as një veprim të vetëm mbështetës’’. Tahiri ka theksuar edhe se…

Lajme

13/08/2025 17:22

Besnik Tahiri nga AAK ka reaguar me problemin e zjarreve që kanë kapluar disa vende në Shqipëri, duke kritikuar qeverinë në detyrë në Kosovë.

Tahiri ka thënë se kjo e fundit po hesht, dhe se e njëjta nuk e ka thënë ‘‘një fjalë e as një veprim të vetëm mbështetës’’.

Tahiri ka theksuar edhe se kur VV-së i duhen votat, ata e vendosin flamurin kombëtar ‘’në çdo cep’’.

‘‘Flamuri s’fik zjarrin!

Shqipëria po digjet qe disa ditë, e qeveria jonë veç hesht, një fjalë e as një veprim të vetëm mbështetës. Knej, kur ju duhen votat, e vendosin flamurin kombëtar në çdo cep. E kur shteti amë ka nevojë për ndihmë e kur duhet ndihmuar vllezërot e motrat tona me zjarrfikës e FSK, asnjë lëvizje. Patriotizmi matet me vepra, jo me fjalime e përralla’’, ka shkruar ai’’, ka shkruar ai.

Artikuj të ngjashëm

August 13, 2025

Ngushtohet rrethi për kryeparlamentar, PDK s’i voton kandidatët e VV-së që...

August 13, 2025

Macron: Shkëmbimi territorial në Ukrainë nuk mund të vendoset midis Trump...

Lajme të fundit

Ngushtohet rrethi për kryeparlamentar, PDK s’i voton kandidatët...

Macron: Shkëmbimi territorial në Ukrainë nuk mund të...

Arifi: Deputetët duhet të votojnë, jo të shmangin seancat

Bislimi takon Kamberin – në fokus situata në...