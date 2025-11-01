Tahiri: Kosovës i duhet qeveri e kompromisit që të nis pajtimi, jo zgjedhje të reja që të vazhdojnë mospajtimet

Ish-ministrja, Edita Tahiri, ka thënë se Kosovës i duhet një qeveri kompromisi dhe jo zgjedhje të reja. Ajo në një postim në profilin e saj në ‘faceobok’, ka thënë se duke bërë kompromis, nis një lloj pajtimi dhe bashkëpunimi mes partive politike, derisa nëse shkohet në zgjedhje, ndarja do të vazhdojë dhe Kosova do të…

Lajme

01/11/2025 15:54

Ish-ministrja, Edita Tahiri, ka thënë se Kosovës i duhet një qeveri kompromisi dhe jo zgjedhje të reja.

Ajo në një postim në profilin e saj në ‘faceobok’, ka thënë se duke bërë kompromis, nis një lloj pajtimi dhe bashkëpunimi mes partive politike, derisa nëse shkohet në zgjedhje, ndarja do të vazhdojë dhe Kosova do të futet edhe në një fazë të dëmshme si këtë vit.

“Pse mendoj sa na duhet nje qeveri kompromisi dhe jo zgjedhje – sepse duke bere kompromis nis nje lloj pajtimi e bashkepunimi mes partive politike, ndersa nese shkojme ne zgjedhje do te vazhdojne ndarjet e mospajtimet dhe Kosova do ta vuaj edhe nje demtim qe tashme e vuajti tash gati nje vit..”, ka shkruar Tahiri.

