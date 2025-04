Tahiri: Kosovës i duhet një kryeministër proamerikan, me kryeministër antiamerikan dështuam në dialog Ish-kryenegociatorja e Kosovës për bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri, ka bërë me dije se administrata e re amerikane e përkrah njohjen reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Ajo ka vlerësuar se tani Kosova duhet të ketë një kryeministër proamerikan. Në profilin e saj në “Facebook”, Tahiri ka shkruar se Kurti…