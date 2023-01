Tahiri: Kosova një ndër temat kryesore në sesionin e dimrit në Këshillin e Evropës

Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Besnik Tahiri po merr pjesë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës.

Kështu ka bërë të ditur vetë Tahiri përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook.

“Sot, në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, në ditën e parë të sesionit të dimrit ishte një ditë dinamike. Shihet qartë që anëtarësimi i Kosovës në këtë organizatë është një ndër kryetemat. Te grupi politik i EPP-së e trajtova kërkesën dhe nevojën që Kosova të anëtarësohet sa më shpejtë, përedrisa në këtë grup fola për tendencat e Serbisë për të tensionuar, jo vetëm Kosovën, por edhe Ballkanin Perëndimor si një agjendë ruse, e cila qëllim të vetëm ka destabilizimin e këtij rajoni”, ka shkruar Tahiri.

Ai ka thënë se në margjina të ditës së parë pata nderin të takoj deputetë të vendeve të ndryshme të BE-së, të komunikoj me ta rreth kërkesës së Kosovës për anëtarësim.

“Dua të falënderoj deputetin gjerman, i cili kërkoi që të shtrohet pyetje nga deputetja e Norvegjisë, Ingjerd Schou, që do të flas në emër të EPP-së rreth Kosovës në sesionin plenar me ministren e Punëve të Jashtme të Gjermanisë rreth kërkesës së Kosovës për anëtarësim. Në margjina të ditës së parë pata nderin të takoj deputetë të vendeve të ndryshme të BE-së, të komunikoj me ta rreth kërkesës së Kosovës për anëtarësim”, është shprehur Tahiri.

Tahiri ka takuar edhe grupin nga Jordania, vend ky që ka një status të veçantë në Këshillin e Evropës.

“Po ashtu, ishte kënaqësi e veçantë që të takoj grupin nga Jordania, vend i cili ka një status të veçantë në Këshillin e Evropës, me të clët shkëmbyem diskutime dhe komunikime që ndërlidhen me bashkëpunimin tonë bilateral. Po ashtu, e urova miken time Maria nga Ukraina, e cila u zgjodh kryesuese e Komitetit për Barazi dhe Anti-diskriminim, komitet në të cilin unë jam anëtar. Nesër, vazhdon dita e dytë, po ashtu, me shumë angazhime”, ka përfunduar Tahiri.