Tahiri iu referohet si “antiamerikanë“ Kurtit e Osmanit: Është mirë që të marrin vrapin për në opozitë që të ndalet dështimi i Kosovës Ish-zëvendëskryeministrja e Kosovës, Edita Tahiri, ka ironizuar me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti, që dje janë nisur për në ShBA. Ajo pyet me ironi se çfarë u ka ndodhur liderëve institucionalë që me vrap shkuan në ShBA. “Cfare i ndododhi udheheqjes tone antiamerikane qe kane marre vrap ne Amerike – tash…