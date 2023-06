Tahiri: I thamë PDK-së mos e akuzoni Kurtin për Asociacion sepse e ka trashëguar këtë marrëveshje Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri ka folur lidhur me situatën në vend. Ai është shprehur se si parti I kanë thënë PDK-së që nuk duhet akuzuar Kurtin për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe sepse e ka trashiguar këtë marrëveshje. ‘’I kemi thënë PDK-së që smundet me e akuzu Kurtin për…