Tahiri i reagon pushtetit në lidhje me pagën mesatare në Kosovë: Vazhdon manipulimi me statistika Shefi i Grupit Parlementar të AAK’së, Besnik Tahiri, i ka reaguar deputetit të VV’së, Armend Mujës, i cili tha se paga mesatare në Kosovë ka arritur në 780 euro, duke thënë se po vazhdon manipulimi me statistika nga pushteti. Tahiri ka thënë se shuma që ka përmendur Muja mund të jetë mesatarja e pagës së…