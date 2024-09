Tahiri i PDK-së në Ditën e Demokracisë: Cenimi i vlerave demokratike nuk do të përsëritet nga Bedri Hamza

Shefi i grupit parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri ka uruar Ditën e Demokracisë.

Përmes një postimi në Facebook, Tahiri ka shkruar se në një vend demokratik rol thelbësor ka e drejta e qytetarëve për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur.

Ai derisa ka përmendur zgjedhjet e ardhshme, ka thënë se duhet të mobilizohen të gjithë që të votojnë kandidatin e PDK-së për kryeministër, Bedri Hamzën, shkruan lajmi.net.

“Le të angazhohemi të gjithë, gra e burra, të rinj e të reja që përmes këtyre zgjedhjeve vendit ti mundësojmë një qeverisje që do të mbrojë e promovojë vlerat e demokracisë dhe e cila do të udhëhiqet nga Bedri Hamza. Cenimi i vlerave demokratike të mishëruara në sistemin tonë kushtetues, nuk do të përsëritet në qeverisjen e kryeministrit në ardhje Bedri Hamza”, ka shkruar Tahiri. /Lajmi.net/

