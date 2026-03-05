Tahiri i PDK-së: Kuvendi ka dështuar ta zgjedh Presidentin, vendi duhet të shkojë në zgjedhje

Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së Arian Tahiri, ka folur në emisionin Rubikon pas dështimit të votimit të presidentit. Sipas Tahirit, vendi duhet të shkojë në zgjedhje. “Kuvendi ka dështuar të zgjedh Presidentin. Kjo ka ndodhur si rezultat i mungesës së vullnetit politik i forcës kryesore politike që ka qenë në këtë legjislaturë dhe tashmë…

06/03/2026 00:30

Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së Arian Tahiri, ka folur në emisionin Rubikon pas dështimit të votimit të presidentit.

Sipas Tahirit, vendi duhet të shkojë në zgjedhje.

“Kuvendi ka dështuar të zgjedh Presidentin. Kjo ka ndodhur si rezultat i mungesës së vullnetit politik i forcës kryesore politike që ka qenë në këtë legjislaturë dhe tashmë qysh e parasheh edhe Kushtetuta, vendi duhet të shkojë në zgjedhje për shkak se nuk ka mundur brenda afateve kushtetuese me zgjedh Presidentin”, deklaroi Tahiri.

Ai theksoi se krejt manovrat kanë tendenca për ta zvarritur procesin dhe për të blerë kohë.

Shefi i GP-së së PDK-së shtoi se janë në pritje të datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme.

