Tahiri i AAK-së: Në 100 ditë të këtij viti, askush s’i ka thënë “puna e mbarë” Qeverisë

Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri ka hedhur akuza në drejtim të Qeverisë së Kosovës.

Sipas Tahirit kanë kaluar 100 ditë të këtij viti e nuk është ofruar mundësia që dikujt në Qeveri ti thuhet puna e mbarë.

“Sot, është dita e 100 e këtij viti, pa pasur mundësi askujt në Qeveri me i thënë ‘puna e mbarë’. Vitit 2023 i kanë mbetur edhe 265 ditë.

Më tutje Tahiri ka thënë se në ditën e 100 të këtij viti, nuk dihet ende se çfarë do të ndodh me shumë tema të rëndësishme për vendin.

“Nuk po shihet se çka do të ndodhë me pagën minimale, s’dihet fati i Ligjit të Pagave, nuk dihet kur do të nisin punimet në rrugët magjistrale, nuk dihet asgjë!”, ka shkruar Tahiri./Lajmi.net/