Tahiri: Është koha që ShBA ta udhëheq dialogun Kosovë- Serbi

Ish-kryenegociatorja e Kosovës në bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri ka theksuar se ka ardhur koha që ShBA-të të marrin udhëheqjen për ndërmjetësimin e dialogut Kosove-Serbi.

Në profilin e saj në Facebook, Tahiri është shprehur se nuk mund të presim marrëveshje finale përderisa Serbia mbetet pro-ruse, përcjell lajmi.net

“Nuk mund te presim paqe te qendrueshme dhe as marreveshje finale perderisa Serbia mbetet pro-ruse. Eshte koha qe SHBA-ja ta marre udheheqjen per ndermjetesimin e dialogut Kosove-Serbi, me perkrahjen e partnereve evropian.”, ka thënë Tahiri./Lajmi.net/