Tahiri: E vërteta është që liberalizimi nuk ka asgjë të bëjë me këtë qeveri Shefi i grupit parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri ka hedhur kritika ndaj qeverisë lidhur me liberalizimin e vizave. Sipas Tahirit, e vërteta është që liberalizimi nuk ka asgjë të bëjë me këtë qeveri. ‘’KM Kurti po pretendon merita për liberalizim. Madje këtë ia atribuon edhe rolit të ministrisë së punëve të jashtme dhe diasporës. E…