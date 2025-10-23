Tahiri e paralajmëron Abdixhikun se nesër do t’i publikoj faktet: Lideri i mirë nuk e ‘kall’ shtëpinë e tij!

Kandidati i LDK-së për komunën e Vushtrrisë, Xhafer Tahiri e ka paralajmëruar kryetarin e partisë së tij, Lumir Abdixhiku se nesër do t’i publikoj faktet sa i përket çështjes së lidhjes së koalicionit të tij me VV-në në këtë komunë, për balotazh. Abdixhiku në Debat Plus sonte tha se LDK nuk e njeh atë marrëveshje…

23/10/2025 23:01

Kandidati i LDK-së për komunën e Vushtrrisë, Xhafer Tahiri e ka paralajmëruar kryetarin e partisë së tij, Lumir Abdixhiku se nesër do t’i publikoj faktet sa i përket çështjes së lidhjes së koalicionit të tij me VV-në në këtë komunë, për balotazh.

Abdixhiku në Debat Plus sonte tha se LDK nuk e njeh atë marrëveshje të Tahirit dhe se ajo është bërë pa miratimin e partisë, transmeton lajmi.net.

Por, e gjithë kjo dramë brenda LDK-së pritet të vazhdoj edhe nesër. Kështu ka paralajmëruar Tahiri në postimin e fundit.

“Për të vërrtetën, me fakte, për marrëveshjet nën tavolinë dhe çdo gjë tjetër, nesër mrama në Kanal 10, ora 21:00h. Lideri i mirë nuk e ‘kall’ shtëpinë e tij!”, u shpreh ai në postimin e tij./lajmi.net/

