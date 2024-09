​ Tahiri e cilëson qeverisjen e VV-së si më e dobëta në histori të vendit: 9 shkurti do të jetë votë ndëshkuese

Shefi i Grupit Parlamentar të AAK’së, Besnik Tahiri thotë se partia e tij kurrë nuk ka qenë më e fortë se në këto zgjedhje, që do të mbahen më 9 shkurt 2025.

Ai përmes një shkrimi në ‘X’ thotë se 9 shkurti do të jetë votë ndëshkuese ndaj qeverisjes më të dobët në histori të vendit.

“AAK kurrë në historinë e vet nuk ka qenë më e fortë se në këto zgjedhje. Me koalicionin që e ka, me qeverisjen lokale në pesë komunat që e ka dhe me pozicionimin shumë të saktë të udhëheqësit tonë. Rezultati zgjedhor do të jetë befasi, AAK do të ketë rezultatin më të mirë. 9 shkurti do të jetë votë ndëshkuese ndaj qeverisjes më të dobët në histori të vendit”, shkroi Tahiri./Lajmi.net