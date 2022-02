Tahiri e Bislimi përplasen për liberalizimin dhe politizimin e administratës publike

Në vazhdimin e seancës plenare, deputeti Tahiri tha po ashtu se qeveria e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti nuk ka në prioritet integrimin evropian, e që nxiti reagimin e zëvendëskryeministrit të parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Besnik Bislimit.

“Mirë që është prezent zëvendëskryeministri dhe dy ministra për të cilët i kam disa çështje ku do t’iu kërkoj edhe disa sqarime në raport me punën e qeverisë. Ajo që dua të them dhe konstatoj që agjenda e integrimit evropian e kësaj qeverie është në qorrsokak. Kemi një qeveri e cila nuk e ka në prioritet integrimin evropian dhe nuk e ka në prioritet ecjen përpara këtë fushë në raport edhe me atë çka është theksuar në raportin për vendin, por edhe me veprimet që kanë ndodhur”, u shpreh Tahiri.

Ndaj tij ka reaguar zëvendëskryeministri i Parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Besnik Bislimi, i cili tha se në çdo takim në Bruksel ka ngritur çështjen e liberalizimit të vizave, derisa përmendi edhe procesin e dialogut me Serbinë, ku veçoi si të arritur marrëveshjen për targat.

“Sa i përket dialogut, u tha këtu nga disa parafolës që ka pasur zero progres, mirëpo sigurisht që nuk i referohet as raportit për vendin, i cili e veçon marrëveshjen për targat si një marrëveshje të rëndësishme në kuadër të procesit të dialogut në Bruksel. Sa i përket integrimit deputeti Tahiri po ashtu tha se ka pasur zero progres dhe si argumentim tha që nuk ka ndodhur asnjë takim për liberalizim. Mendoj që këtu ka qenë problemi, që në vazhdimësi integrimi është barazuar me liberalizim. Integrimi nuk është liberalizim i nderuar deputet, është gjithçka tjetër… Sa i përket liberalizmit ama bash në secilin takim që kemi në vendet e BE-së, tema e liberalizimit është temë qendrore dhe gjatë çdo vizite që edhe unë bëj në Bruksel, bëj takime anësore me ambasadorin e Francës ku diskutohet për procesin e liberalizmit, por vetëm është problemi që ju nuk jeni në ato takime dhe nuk i dini, por takimet ndodhin”, tha ai.

Zëvendëskryeministri Bisilimi nuk e la me kaq, ai akuzoi deputetin Tahiri se në qeverisjen Haradinaj ka pasur politizim të administratës publike, derisa u zotua se tash pritet të ndodhë depolitizimi.

“Pajtohem me këtë, por problemi është që në fillim ka qenë një Besnik Tahiri dhe tash ka ardhur një Besnik Bislimi. Do të thotë një herë ka ndodhur politizimi, tash pritet të ndodhë de politizimi”, tha ai.

Kundër replikë pati deputeti nga AAK Besnik Tahiri, i cili potencoi se nuk ka punësuar asnjë të afërm të tij sa ka qenë zëvendëskryeministër. Tahiri tha se tash po shihet se kush ku po punësohet.

“Shiko zëvendëskryeministër, në qoftë se mundesh me gjetë vetëm një njeri, një familjar që unë e kam punësuar si zëvendëskryeministër, unë jap çfarë do përgjegjësie politike morale. Nuk di a mundeni me thënë ju këtë, se a ka hyrë ndonjë familjarë i juaj[…]Sytë janë me pa, veshtë janë për me dëgju, e dimë kush po punësohet. Pra, vetëm për koeficient e pata”, tha ai.

Deputetja Rrezarta Krasniqi nga LDK-ja, kryetare e Komisionit për Integrime Evropiane tha se ka numër të gjitha të gjeturat e këtij raporti për vendin.

“Sa i përket të gjeturave të raportit për vendin për vitin 2021 gjatë kësaj periudhe nga ana e Komisionit janë përdorur shkallët e më poshtme të progresit që në këtë raport për Kosovën janë: Nuk kemi kthim prapa në asnjë fushë, s’ka progres ku është potencuar 27 herë, progres i limituar 35 herë, pak progres 55 herë, progres i mirë dy herë dhe progres shumë i mirë zero herë. Bazuar nga këto të gjetura del se nga ana e institucioneve tona duhet shumë punë e angazhim me qëllim të përmbushjes së të gjeturave të cilat nuk janë të pakta”, tha ajo.

Ndërsa, deputetja nga PDK-ja Eliza Hoxha ka përmendur të gjeturat e raportit që flet për akuzat e presidentes Vjosa Osmani ndaj ish-kryetares së Komisionit Qendror Zgjedhor (KQZ), Valdete Daka.

“Në faqen tetë raporti flet për akuzat e presidentes Osmani ndaj ish-kryetares së KQZ-së, (Valdete) Daka. Pra, edhe akuzat politike e personale sot raportohen në raport si qëndrime institucionale. Kjo s’ka ndodhur më parë me sa kujtoj dhe për shkak të këtyre akuzave ndonëse kurrë nuk është dëshmuar se çfarë shkelje bëri Daka. Ajo u shkarkua nga presidentja jashtëligjshëm madje edhe jashtë normave kushtetuese. Ndërsa, në faqen 10 të këtij raporti flitet për mësymjen e qeverisë për me i liru menaxhmentet e ndërmarrjeve publike dhe për t’i zëvendësuar ato me menaxhmentet e reja, ku i bëhet thirrje qeverisë që t’i respektojë procedurat ligjore”, u shpreh ajo.

Deputetët e kuvendit pas pauzës pritet të diskutojnë prapë për raportin për vendin.