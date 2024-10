Tahiri: Data 9 shkurt do të jetë tmerruese për Lëvizjen Vetëvendosje

“Këshilli drejtues i LVV që u mbajt për 2 ditë ishte ushtrim i shfajësimit të ministrave të këtij kabineti, ishte ushtrim pas 3 vite e gjysmë i ballafaqimit me njerëz që me të vertetë e kanë bërë votën se është ai Këshill drejtues që janë aktivistë të vërtetë të VV-së që dalin në teren kërkojnë votën, besimin e argumentet, ndërsa ata që kanë krijuar beneficione nga vota popullore është ky kabinet qeveritar që nuk ka bërë asgjë, e them me përgjegjësi të plotë që do mbahen mend në histori si dikastere,” shtoi Tahiri.