Tahiri: Amerika s’na do më shumë nëse nuk jemi të përkushtuar ndaj vlerave evropiane Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, është shprehur “se ne jemi popull pro-amerikan dhe se jemi falënderues”. Por, ai u shpreh se Amerika nuk na do më shumë, siç tha, nëse nuk jemi të përkushtuar ndaj vlerave evropiane. “E shoh një gabim shumë të madh kur mundohen me e nda botën perëndimore,…