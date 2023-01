Tahiri: 51% i para dy viteve po shkel vullnetin e 99% të qytetarëve, votojeni Trust-in

Të enjten Projektligji për tërheqjen e 30 përqind të Trustit do të jetë sërish në rend dite.

Në lidhje me këtë ka reaguar deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri.

Ai pati pyetje edhe për deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje të cilët kanë kundërshtuar votimin e këtij Projektligji.

Tahiri tha se mjetet e Trustit janë para se gjithash mjetet e qytetarëve dhe Qeveria ka më shumë rol kujdestarues për to.

“Për interesa të kujt po punoni? Votojeni TRUST-in!.Mjetet e Trustit janë para së gjithash mjete të qytetarëve. Qeveria ka më shumë rol kujdestarues për to. Mohimi i qasjes dhe shfrytëzimit të një përqindje nga vet kontributdhënësit, është qasje nënshtruese në emër të barazisë dhe sigurisë sociale”,tha Tahiri.

Ai gjithashtu theksoi se kjo qeveri as pas dy vitesh nuk po arrin ta kuptoj se e vetmja rrugëdalje nga varfëria është zhvillimi ekonomik dhe njerëzor.

“Për interesa të kujt po punoni? Pse mos të lihet një periudhë 1 mujore për ata që duan ta tërheqin një pjesë të kontributit të tyre. Do ta kuptonit që 99% e qytetarëve do ta shfrytëzonte atë mundësi.Por ju e keni ndarë mendjen, dhe po ushtroni një dhunë të dyfishtë mbi njerëz. Po mohoni mjetet si dhe po dhunoni vullnetin e lirë. Krejt kjo në emër të asaj se ju po shihni dhe po dini se çfarë na pret pas 10, 15, 20 viteve, përderisa as sot e kësaj dite, nuk jeni të aftë ta definoni as vlerën e një koeficenti të pagës”,shtoi Tahiri.

Tutje ai tha se “51% – shi i para dy viteve po shkelë vullnetin e 99% të qytetarëve. TURP!”./Lajmi.net/