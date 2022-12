Tagliafico për Messin: Ai na jep avantazh special, është motivim dhe ndihmë për ne

Nicolas Tagliafico nuk ka kursyer lëvdatat për Lionel Messin.

Ikona argjentinase, Lionel Messi po bën paraqitje të shkëlqyera në këtë Kampionat Botëror, ku e priu Argjentinën deri në gjysmëfinale dhe tani i duhet diçka edhe ndaj Kroacisë.

Para ndeshjes Argjentinë – Kroaci, në konferencë për shtyp me trajnerin Lionel Scaloni është paraqitur edhe Nicolas Tagliafico, i cili dha disa komente për Messin.

“Ai është një lojtar që na jep avantazh special. Kur ne jemi në fushë me Messin, është një ndjesi motivimi dhe ndihme për ne”, ka thënë Tagliafico, përcjell lajmi.net.

“Gjëja më e bukur është se ne po provojmë të kapim ëndrrën tonë me Messin krahë nesh”, shtoi ai.

Messi ka qenë lider i Argjentinës në këtë kampanjë, me 4 gola të shënuara deri më tani dhe me 2 asistime. Ai mund t’i përmirësojë statistikat e tij akoma më shumë, me dy ndeshje (potencialisht) për t’i luajtur. /Lajmi.net/