Ta shijojmë edhe një herë ‘magjinë’ e Messit, për të cilin po flet e gjithë bota

Lionel Messi tregoi edhe një herë se me të drejtë cilësohet si një nga më të mirët në histori të futbollit.

Pesë herë fituesi i Topit të Artë, ka dhuruar një natë të paharruar futbolli për tifozët e këtij sporti.

Messi ka arritur të shënoi dy herë në fitoren 3:0 të Barcelonës kundër Liverpoolit.

Goli i dytë i tij në këtë ndeshje dhe i treti për Barcelonës, ishte vërtetë madhështorë.

Messi shënoi nga gjuajtja e lirë një nga golat më të bukur të këtij edicioni, për të mposhtur Alisson Becker./Lajmi.net/

Greatest GIF of all time. Messi is the G.O.A.T !!! pic.twitter.com/Sgr4v1Jw6c

— Kian Lennon (@lennonkian_) May 1, 2019