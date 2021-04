“Ta ngriti famën Mozziku”, Getinjo ia mbyll gojën ndjekëses

Getinjo është emër goxha i suksesshëm në estradën shqiptare, i cili numëron shumë projekte muzikore, shkruan lajmi.net.

Sukses të madh brenda e jashtë tregut shqiptar ka arritur edhe vëllai i tij Mozzik, me të cilin filluan karrierën së bashku.

Një ndjekëse i shkroi Getinjos mesazh ofendues, duke e kritikuar për mënyrën se si ai sillet me fansat, ndërsa i thotë se famën ia ngriti Mozziku.

“Ekstrem more porsnjak ti, deri dje m*** në b*** ske pas ta ka ngrit famen Mozziki e tash ke met ti njerz me ul posht cfar bali more. Hala ska dal dikush me ta dh* karieren po normal qe jo se njerzt ma tngritun se ti sperputhen me ty e tlojn qaty si Qen ku je tash, Turp me te ardh prej fansave e ke mrri kete fame e ti u bone me ul fansat idiot. Deri dje muzika tlodhta ke knu shtatzanija ajo kjo e tash u bone ti me i ul njerzit qe deri dje ti kon nqat pozit”, i shkruan ndjekësja.

Mesazhin e saj, Getinjo e postoi në InstaStory, duke iu përgjigjur me ironi ““Hahahah çfarë njerëz ka”.

Në tjerat postime ai shkroi ” Mushnu mend… alfabet për çdo analfabet”. /Lajmi.net/