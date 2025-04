“Ta morën Eglin para syve”, Gjesti-Jozit: Loredana më ka qejf mua

Dita e sotme ka nisur me përplasje mes Jozit dhe Gjestit brenda “BBVA4”.

Ishte Gjesti ai që e ngacmoi banorin duke i thënë me shaka “hajde ta jap një puthje”.

Për këtë veprim këngëtari i kthehet atij se me sjelljen që ka ai duhet të merret me Gertën, sepse sipas tij ata janë njësoj.

Mirëpo pas pak Gjesti “i plas të vërtetën” në fytyrë Jozit duke i kujtuar se Loredana pas daljes së tij nga “BBVA4” kishte qejf të qëndronte me gjestin.

Për rrjedhojë Jozi mundohet t’ia kthejë duke i përmendur Eglin, mirëpo artisti nga Kosova, i gatshëm me argumente si në shumicën e rasteve, i kujton se Egli ka bërë shumë për të, ndryshe nga Loredana për jozin.

Pjesë nga biseda:

Jozi: Je kategori për Gertën, jeni njësoj.

Gjesti: Loredana më ka thënë që ‘më pëlqen energjia jote që kur ka dalë Jozi’. Këto janë fjalët e gruas tënde. Ajo asgjë nuk të jep ty, mua kjo më jep gjithçka. Kjo nuk bëhet me kundërshtarin. Kam qejf të rri me ty më tha. E pate ndjekur njëherë ti kur e pe që donte me pi diçka me mua. Ti vet ja ke thënë, nuk ke besim te gruaja jote. I ke thënë që ke diçka më thellë më Gjestin, ti nuk mundesh të mbledhësh dot as gruan tënde.

Jozi: Po ty ta kanë marrë para fytyrës.

Gjesti: Vetëm fjalë ke ti, as një nuk mundesh me mbajt, po të shkon te tjetri.