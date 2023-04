“Ta hënksha zemrën”, Luizi i kërkon Noizyt një bashkëpunim

Luizi është shndërruar në fenomenin e fundit të shqiptarëve.

Pothuajse secili veprim i tij bëhet viral në rrjete sociale, shkruan lajmi.net.

Në “TikTok” të gjitha vallëzimet e tij janë shpërndarë bashkë me këngën e Noizyt “Jena Mbretër”, duke ja rikthyer këngët e tij në virale.

E së fundi, Luizi ka folur për Noizyn brenda shtëpisë së “BBVA”.

Luizi ka shprehur sot të njëjtën kërkesë si fansat.

Duke dëgjuar këngën e re të Noizyt me Yll Limanin nga albumi “Alpha” ai i ka kërkuar një bashkëpunim reperit.

“Me shumë gjasa Noizy do thotë se “E dua fort Luizin”. E para, unë nuk jam përzier kurrë në konfliktet që kishin këta me grupet e tjera. Po të bëj një këngë me Noizyn unë, çfarë mendoni ju? O Gels, ta bëjmë një këngë zemra? Ta hënksha zemrën! Dhe do bëhet klipi në makinë cabrio. Vetëm duke ecur!”, tha Luizi./Lajmi.net/