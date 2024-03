Szunyog: Vlerësoj KQZ-në në procesin e plotë të verifikimit të firmave për shkarkimin e kryetarëve të katër komunave në Veri

Ndërsa ka thënë se KQZ të fillojë përgatitjet e nevojshme për të siguruar një proces të qetë dhe për të krijuar kushte për votim të lirë dhe të ndershëm.

“Vlerësoj KQZ në procesin e plotë të verifikimit të firmave dhe vendimi i tyre për të caktuar votën e tërheqjes për shkarkimin e kryebashkiakëve.

Tashmë është thelbësore që KQZ të bëjë përgatitjet e nevojshme për të siguruar një proces të qetë dhe për të krijuar kushte për votim të lirë dhe të ndershëm.” /Lajmi.net/

Appreciate @KQZKosova‘s thorough verification process of signatures & their decision to schedule the recall vote for the removal of mayors.

It’s now crucial for CEC to make necessary preparations to ensure a smooth process & to create conditions for free and fair voting.

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) March 8, 2024