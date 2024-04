Szunyog viziton lagjen rome në Mitrovicë: Theksova mbështetjen e BE-së për romët në Kosovë

“Në Ditën Ndërkombëtare të Romës, vizitova lagjen e romëve në Mitrovicën Jugore, duke theksuar mbështetjen e palëkundur të BE-së për përfshirjen e romëve në Kosovë”, ka shkruar ai në X.

Szunyog ka shkruar se është takuar edhe me kryetarin e kësaj komune, Bedri Hamzën.

“Vizitova Qendrën Mësimore, e cila ofron klasa mbështetëse për rreth 150 fëmijë”, ka shkruar tutje ai.

On #InternationalRomaDay, I visited the Roma Mahalla in Mitrovica South, emphasizing the EU’s steadfast support for Roma inclusion in #Kosovo.

During my visit, I met w/ Mayor Bedri Hamza & toured the Learning Centre, which provides support classes to approximately 150 children. pic.twitter.com/Sf7hqU7zXR

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) April 8, 2024