Szunyog viziton Galerinë Kombëtare të Kosovës: BE do të mbështesë artin në Kosovë

Ai tha se është kënaqësi të shijosh artin në Kosovë, dhe ka ofruar mbështetje nga BE-ja për aktivitetet kulturore në Kosovë.

“Të shijosh artin është gjithmonë një pushim i mirëpritur gjatë një jave të ngarkuar si kjo.Alisa Gojani – Berisha më priti të mërkurën në Galerinë Kombëtare të Kosovës, ku pata rastin të shoh veprën artistike. Ne folëm edhe për mbështetjen e BE Kosovë për aktivitete kulturore në Kosovë.” /Lajmi.net/

Enjoying art is always a welcome break during a busy week like this one.

Alisa Gojani – Berisha hosted me on Wednesday at Kosovo’s National Gallery, where I had the chance to see the artwork. We also spoke about the support of @EUKosovo for cultural activities in 🇽🇰. pic.twitter.com/OZCx2eeyzH

