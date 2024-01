Szunyog takon kryetarin e KQZ-së, flasin për shkarkimin e kryetarëve të komunave në Veri

Për këtë takim ka njoftuar Szunyog në rrjetin social “X”.

Szunyog e ka përgëzuar Radoniqin për përgjigjen e shpejt ndaj kërkesave të grupeve nismëtare për peticionet dhe ka treguar se është interesuar për hapat e radhës dhe për përgatitjet e brendshme të KQZ-së nëse kalohet pragu i 20%.

“Diskutuam procesin e tërheqjes së kryetarëve në komunat veriore me kryesuesin e KQZ-së. Ndërsa e përgëzova për përgjigjen e shpejtë ndaj kërkesave të Grupeve Nismëtare, u interesova për hapat e ardhshëm dhe përgatitjet e brendshme të KQZ-së për votën e tërheqjes nëse kalohet pragu i 20%”, ka shkruar Szunyog. /Lajmi.net/

Discussed the mayoral recall process in the northern municipalities with CEC’s Chair. While commending him for the prompt response to the Initiator Groups’ requests, I inquired about the next steps & CEC’s internal preparations for the recall vote if the 20% threshold is passed. pic.twitter.com/A8ZJdtPgi9

