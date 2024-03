Szunyog takohet me serbët në veri – Diskutuan për sfidat e tyre pas ndalimit të dinarit

Szunyog tha se diskutuan kryesisht rreth sfidave me të cilat përballen pas Rregullores së Bankës Qendrore, kryesisht pas vendimit për ndalimin e dinarit, shkruan lajmi.net.

“Takuam përfaqësuesit e Qendrës Spitalore Klinike dhe shkollës Sveti Sava në Mitrovicën e Veriut dhe diskutuan sfidat operative me të cilat përballen pas Rregullores së Bankës Qendrore për Operacionet me Para të gatshme, një vendim i pakoordinuar, i cili nuk iu komunikua paraprakisht popullatës së prekur”, ka thënë Szunyog. /Lajmi.net/

Met reps of the Clinical Hospital Center & Sveti Sava school in Mitrovica North & discussed the operational challenges they face after the Central Bank’s Regulation on Cash Operations, an uncoordinated decision, which was not communicated to the affected population in advance. pic.twitter.com/kL8r43vll8

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) March 15, 2024