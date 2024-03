Szunyog për zëvendësimin e tabelave zyrtare në veri të Kosovës: Të bëhet pas konsultimit me Komisionerin e Gjuhëve

Szunyog i ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që këtë proces ta zbatojnë me Komisionerin e Gjuhëve dhe duke interpretuar pozitivisht Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve.

“Me iniciativën e fundit për zëvendësimin e tabelave zyrtare që tregojnë emrat e vendeve në veri të Kosovës, u bëj thirrje autoriteteve që ta zbatojnë procesin vetëm pas konsultimit me Komisionerin e Gjuhëve dhe duke interpretuar pozitivisht Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve. Kjo do të thotë të merren parasysh komunitetet e prekura.” -ka shkruar Szunyog. /Lajmi.net/

🧵On the recent initiative to replace the official signs indicating the names of places in the north of #Kosovo, I appeal to the authorities to implement the process only after consulting with the Language Commissioner & by positively interpreting the Law on the Use of Languages.

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) March 15, 2024