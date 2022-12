Szunyog për vrasjen e gruas në QKUK: Jam i tmerruar, kjo është e papranueshme

Szunyog përmes një postimi në Twitter, ka thënë se, është i tmerruar nga vrasja e gruas dhe fëmijës së saj të palindur, shkruan lajmi.net.

Ai ka shtuar se kjo është e papranueshme dhe se, u ka shprehur ngushëllime familjes.

“Jam tmerruar nga vrasja e një gruaje dhe fëmijës së saj të palindur mbrëmë. Ajo ishte gruaja e dytë e vrarë që nga fillimi i fushatës 16 Ditë të Aktivizmit kundër #VAW. Kjo është e papranueshme! Ngushëllimet e mia për familjet dhe mbështetjen e plotë për marshin e organizuar sot nga OSHC-të e grave”, ka thënë Szunyog. /Lajmi.net/

I am horrified by the murder of a woman and her unborn child last night.

She was the second woman killed since the 16 Days of Activism against #VAW campaign began.

This is unacceptable!

My condolences to the families & full support to the march organised today by women CSOs.

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) December 1, 2022