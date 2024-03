Szunyog për pronat e Manastirit: Një ditë e mirë për sundimin e ligjit në Kosovë

Ai në një postim në platformën “X” tha se kjo është një ditë e mirë për Kosovën për zbatimin e ligjit.

“Një ditë e mirë për sundimin e ligjit në Kosovë!

Zbatimi i shumëpritur i vendimit të Gjykatës Kushtetuese të vitit 2016 për çështjen e

Manastirit të Deçanit dhe regjistrimi i truallit të Manastirit më në fund bëhet realitet.

BE-ja bazohet në sundimin e ligjit. Ruajtja e sundimit të ligjit dhe respektimi i pavarësisë së gjyqësorit janë parakushte të nevojshme për rrugën e Kosovës drejt BE-së. Vendimi i sotëm është një hap i mirëpritur, i cili tregon përkushtimin e Kosovës.” /Lajmi.net/

A good day for the rule of law in #Kosovo!

The long-awaited implementation of the 2016 Constitutional Court decision on the case of @DecaniMonastery & the registration of the Monastery’s land is finally a reality (1/2)

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) March 13, 2024